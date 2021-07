Erwin Zeinstra moat in nije skiedsrjochter sykje

Kuipers is ek wiis oer de gearwurking: "We hadden veel lol en plezier, maar we waren ook uitstekend in staat om elkaar scherp te houden. In het begin van onze samenwerking hield ik altijd een praatje voor we het veld op gingen, maar dat was de laatste jaren niet meer nodig. Iedereen wist precies wat er van hem werd verlangd. We vertrouwden elkaar blindelings, maar durfden elkaar ook de waarheid te zeggen. Dat is de basis van ons succes geweest."

Mar no hâldt er dus op. "Mooier dan dit wordt het niet meer", seit de 48-jierrige Kuipers. "Er is geen beter moment om te stoppen."

De wedstriid om de Johan Cruijff-skaal tusken Ajax en PSV op 7 augustus wurdt dus de lêste wedstriid fan Team Kuipers.