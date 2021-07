Marit Bouwmeester sakket fuort yn klassemint nei diskwalifikaasje

Bouwmeester begûn al min oan de Olympyske Spelen yn Tokio. Op it wetter fan Enoshima waard se yn de earste twa races 21e en 14e. De dagen dêrnei gong it wol wat better, wêrtroch't se klom nei it tredde plak yn it klassemint.

Har minste resultaat mei se skrasse. Dat soe it 21e plak fan race 1 wêze, mar no't se diskwalifisearre is foar race 7, telt it resultaat fan race 1 dochs mei. Dêrom sakket Bouwmeester fuort yn it klassemint.

Foarsprong Rindom is grut

Bouwmeester stiet no sânde. It ferskil mei de poadiumplakken is noch te oersjen, mar de foarsprong fan klassemintslieder Anne-Marie Rindom is wol grut.

Freed binne race 9 en 10. De medal race, wêryn't de punten dûbeld telle, is snein.