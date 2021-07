Piet Hein Hilarides fytste de Alvestêdetocht 65 kear: "Je moatte der wille fan ha"

Hilarides fytste syn 65e Alvestêdetocht earder dizze moanne. Op syn medalje moat er noch even wachtsje: "Dy krije we yn septimber mei de post tastjoerd", fertelt Hilarides.

De Ljouwerter fytste 1955 syn earste Alvestêdetocht. "Mei myn skoalkammeraat. Op de pinkstersnein seinen we jûns tsjin elkoar: 'sille we moarn de Alvestêdetocht fytse?' Dat ha we dien."

'Elk kin it'

Dêrnei hat er alle jierren de tocht fytst. In hiele prestaasje dus, mar sels fynt er it net hiel bysûnder. "It belangrykste is dat je der wille fan ha. It is in hiele ôfstân, it jout ek foldwaning as je it folbringe. Mar elk minske dy't sûn is en in lyts bytsje traint, kin dat wol. Ik fyn it persoanlik gjin prestaasje. Miskien op myn leeftiid wol, mar we meitsje der in gesellige dei fan."