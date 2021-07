Wetterskip: 'Stevige ynvestearring' nedich yn wettersysteem

Om it Fryske wettersysteem klimaatbestendich te meitsjen, is in protte jild nedich, seit Van Weperen. Hoefolle presys, dat seit er net. Oft de wetterskipsbelesting omheech moat, is net dúdlik.

Letter dit jier praat it algemien bestjoer oer datsoarte saken, seit Van Weperen. "Wat voor waterschap willen we zijn? Proactief? Of reactief?"

"Feit is wel: elke euro die we besteden, komt bij de inwoners vandaan. Dit vergt de nodige pegels, en daar moet je zorgvuldig mee omgaan."

De goeie wei

Bestjoerders fan it wetterskip freegje har no ôf oft se op de goeie wei binne. Nei de wetteroerlêst fan de ôfrûne tiid wolle se it hiele wettersysteem nochris goed tsjin it ljocht hâlde.

No is it sa dat hieltyd gruttere gebieten itselde wetterpeil ha. Dat is goedkeaper, want der binne minder sluzen nedich, mar it makket it wol lestiger om pleatslik yn te gripen.