Heechswangere sus Clevering: "Skonken bymekoar hâlde"

28 july 2021 giet de boeken yn as de dei dat der foar it earst sûnt 57 jier in Olympyske plak troch in Fryske roeier behelle is. It is ek de dei dat har suster Tineke útrekkene is.

"Se sei al: skonken byelkoar hâlde, en efkes wachtsje oant ik der wer bin."

Wis fan in medalje

Tineke en har man Michel seagen de wedstryd live, midden yn 'e nacht. Fansels net te fergelykjen mei de sfeer en de beleving yn Tokio, mar trochdat der in soad kontakt wie mei freonen en famylje, wie der dochs in bytsje in 'tribunegefoel'.