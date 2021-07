OmropTIP: Koperkanaal in teken van componist Jan de Haan

Naast componist was De Haan ook dirigent van verschillende blaasorkesten, waaronder Soli Brass, en heeft hij ook in het buitenland gewerkt als gastdirigent. In 1983 richtte De Haan muziekuitgeverij De Haske op. Die groeide uit tot een van de grootste muziekuitgeverijen van Nederland. De uitgeverij werd in 2008 overgenomen door een Amerikaanse partij.

In de jaren '80 werkte De Haan onder andere als componist en arrangeur voor de Nederlandse radio en televisie.

De Haan componeert noch steeds. Hij heeft verschillende onderscheidingen gekregen voor z'n werk, waaronder de Buma Brass Award en de hoogste onderscheiding van de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden.

Op het Koperkanaal zijn donderdag gedurende 24 uur stukken te horen die gecomponeerd of gedirigeerd zijn door De Haan.