Risikonivo Fryslân sakket nei 'ernstig'

1. Waakzaam De situaasje is ûnder kontrôle te hâlden. It oantal nije besmettingen is leech en/of de druk op de soarch falt ta.

2. Zorgelijk De situaasje is lestich ûnder kontrôle te hâlden. Der binne in protte nije besmettingen, en/of de druk op de soarch is grut.

3. Ernstig De situaasje is min. Der binne in protte nije besmettingen en/of de druk op de soarch is hiel grut.

4. Zeer ernstig De situaasje is tige min. Der binne ekstreem folle nije besmettingen en/of de druk op de soarch is ekstreem grut.

Boarne: coronadashboard.rijksoverheid.nl