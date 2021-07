Rjochter: WTC moat grûn nij stadion ôfjaan

Ek al is it noch net wis oft it nije stadion op 'e tiid klear wêze sil, de rjochter seit dat it WTC him dochs oan de ôfspraken hâlde moat. It WTC woe de grûn net oerdrage omdat se tinkt dat de SOC him net oan de ôfspraken hâlde kin. Sa is ien fan de betingsten foar de oerdracht fan de grûn dat it stadion yn septimber 2022 der stean moat.

As de grûn net oerdroegen wurdt, drige de SOC mei in boete fan 10.000 euro de dei. Neffens de rjochter hat de SOC belang by de grûn omdat dy yntusken trochferkocht is oan de nije bouwer fan it stadion, Van Wijnen.

Jan Spoelstra fan WTC Facility is dan wol de grûn kwyt, dochs is er bliid mei de útspraak: "We ha yn elts gefal de twangsom fan tafel." Frank Meijer fan de SOC is ek tefreden: "Het ging ons nooit om die boete. Wij wilden gewoon die grond hebben en het lijkt erop dat dat nu goed komt."