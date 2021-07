Nije plakette op Skiermûntseach mei mear nammen oarlochslachtoffers

De datum 28 july falt op. Dat wie de dei yn 1943 dat in bom op it eilân it libben koste fan sân eilanners. Dat barde by in loftgefjocht tusken Amearikaanske bommewerpers en Dútske jachtfleantugen.

"Op een bepaald moment hebben die Amerikaanse piloten besloten om hun vege lijf te redden door bommen overboord te gooien. Die zijn in de Waddenzee terecht gekomen, in de polder en ook een aantal op het dorp. Zo zijn daar zeven mensen bij omgekomen."

It is fanwegen dat barren dat de ûntbleating fan plakette en presintaasje fan it boek op 28 july plakfûn.

Troch it boek en de plakette wurdt it neffens Maris foar de kommende generaasjes dúdliker hoe't oarloch is en hoe't oarloch ûntstean kin. Mochten der yn de takomst noch mear nammen nei boppen komme, dan is der plak foar noch fiif op de betinkingsstien.