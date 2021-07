Simmerblog: Simmer yn De Feanhoop

Op de Feanhoop is in soad te dwaan. Simmers is der it skûtsjesilen, op de greiden by it doarp wurdt dan gewoanwei it Veenhoopfestival holden en it doarp leit ek noch oan it begjin fan de toeristyske turfrûte. It silen en it festival kinne dit jier net trochgean, mar it is dêrom wis net minder drok yn it doarp. "It is hjir hiel drok, elkenien bliuwt fansels yn Nederlân foar fakânsje. Hierboaten en ek de sylskoalle hawwe it drok. En de camping stiet hielendal fol", fertelt Henk de Vries, hikke en tein op de Feanhoop.

Wa't Feanhoop seit, seit festival

De Vries gong eartiids faak nei it Veenhoopfestival, dêr't er moaie ferhalen oan oerholden hat. Foarich jier koe it festival net trochgean, en ek dit jier wie al betiid bekend dat it festival opskood wurde moast nei folgjend jier. "Earder lei ik dêr wekker fan as it net trochgongen wie, mar no't ik wat âlder bin haw ik dêr wat minder mei. Myn soan en dochter hiene dêr wol graach hinne wollen, en dy fine dat wol spitich. Dat snap ik wol, ek foar de organisaasje."

It festival is sterk ferbûn mei de namme fan it doarp, leit De Vries út: "Ast earne yn Fryslân seist datst fan de Feanhoop komst, wurdt yn ien azem it feest beneamd. Feanhoop wurdt altyd assosjearre mei it feest." Neffens him typearret de sfear op it festival de Fryske kultuer: "De rinne soms rizige typen mei tattoos hinne, datst tinkst 'dit kin der noch wol ris omwei gean', mar der bart eins nea wat. Elkenien tinkt om inoar en wy binne der foar inoar."