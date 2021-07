Fytspaden wurde gefaarlik troch elektryske bakfytsen en steps

Maatregels fan minister Van Nieuwenhuizen dat nije ferfiermiddelen op it fytspaad net breder wêze meie as 1 meter, is foar Veilig Verkeer Nederland en it Fytsersbûn net genôch.

Foarsitter Kees Mourits fan it Fryske Fytsersbûn fynt dat de nije elektryske ferfiermiddelen yn de beboude kom wol by de auto's op de dyk kinne. Dan moat der net hurder riden wurde meie as 30 kilometer yn de oere yn plak fan 50. It fytspaad moat sa wer feilich wurde, seit Mourits.