Ymkje Clevering wint earste Fryske Olympyske medalje fan dizze Spelen

Australië en Nederlân gongen nei 500 meter lyk op, Australië pakt nei 500 meter 12 hûndertsten foarsprong. Dêrnei namen se stadichoan wat mear foarsprong en nei 1000 meter, op de helte, wie de foarsprong 1.25 sekonden. Nei 1500 meter wie it gat 1.37 en yn de lêste meters kaam it oan op sprinten foar goud, want de Britten en Ieren leien op grutte efterstân. Se setten yn de lêste meters alles op alles, hiene in hegere snelheid as de Australiërs en kamen op de finish mar 34 hûndertsten tekoart.

Clevering roeie mei Veronique Meester, ellen Hogerwerf en Karolien Hoogerwerf.

Jan van der Bij komt tekoart yn de finale

Jan van der Bij is der net ynslagge in medalje te heljen. Hy waard sechsde en lêste yn de finale fan de fjouwer sûnder stjoerman.

Van der Bij, Boudewijn Roell, Sander de Graaf en Nelson Ritsema waarden ferline jier Europeesk Kampioen, mar koene dêrnei net mear echt oertsjûgje. Op de Spelen waarden se yn de heats tredde, wêrtroch se nei de werkânsings moasten. Dy wûnen se wol, mar yn de finale kamen se tekoart. Australië pakte al gau in foarsprong en dy joegen se net mear út hânnen. Dêr efter lei it lang noch ticht byelkoar, mar krekt oer de helte wie al wol dúdlik dat in medalje der foar Nederlân net yn siet. Roemenië waard twadde en Italië einige as tredde.