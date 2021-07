Parsefotograaf rêdt man út wetter: "Ik sprong der yn sûnder nei te tinken"

Trije moannen lyn, op 27 april, rekke yn Damwâld in man mei syn scootmobyl yn it wetter. Van der Velde gie as fotograaf op de melding ôf. Doe't er oankaam, hat er gjin foto's makke, mar hy sprong yn de sleat.

"Ik seach him yn de sleat lizzen, en doe bin ik der yn sprong. Sûnder nei te tinken."

Trije kertier

Mei twa motorplysjes, dy't der ek gau wiene, hat er it slachtoffer op it drûge holpen. It wie Henk Snapper. Trije moannen letter is dy der wer hielendal boppe-op. It hie hiel oars ôfrinne kind, seit er no. "Ik wit net hoe't it oars bedarre wie".

Snapper lei hast trije kertier yn it wetter, ûnder syn scootmobyl.