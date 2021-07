Miljoen euro skea by Melle: "It is in kasko"

"Stilstean is gjin opsje", seit eigener Melle Prins. "Wy sitte yn 'e flow. It wie in enoarme rollercoaster om it klear te krijen."

Earste broadsje

Tiisdei is it earste broadsje döner wer makke, sûnt de brân fan trije wiken lyn. Yn in tinte. De trailer dy't derneist stiet, is binnenyn in brune kroech.

De brân ûntstie by de fritueroven. Der rekke net ien slim ferwûne, mar it fjoer koe net samar útmakke wurde, en de reek feroarsake in skea fan hast ien miljoen euro.