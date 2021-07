Gjin lege plakken troch Dútske karantêneplicht op Fryske campings

De Dútske toeristen op de camping yn Makkum jouwe har del by it nijs: "Ik bin al faksinearre", seit ien fan de gasten.

"Myn twa famkes moatte wol yn karantêne. Wy bliuwe oant de ein. De famkes ha noch fakânsje, dus dy karantêne is net sa slim. Sa ha we it fan tefoaren ek bepraat."

Net elkenien bliuwt, seit de campingbaas. "By de fêste gasten, dy't hjir in stakaravan ha, binne der wol in pear wat earder nei hûs gien." Hy hat 'in stik as 19' annulearingen hân. "Op 240 reservearringen falt dat bot ta."

Alle plakjes dy't frijkomme troch Dútske annulearringen, wurde fuortendaliks opfolle troch Nederlanners dy't noch in plakje sykje.