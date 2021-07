Skiermûntseach wol Waadskulpen keare: "Dit heart sa net"

"Hjir op Skiermûntseach brûke wy gewoane klaaiskulpen", seit Jan Willem Zwart fan Natuurmonumenten. "Dy komme út de Waadsee, en dat kinne wy eins net meitsje as natuerorganisaasje."

"It is in 'delfstof' en sa wurdt it ek brûkt", seit Zwart. Mar neffens Natuurmonumenten heart soks net, yn de Waadsee.

Dus wurdt dit jier eksperimintearre mei oare ferhurdingen dêr't ek kalk by brûkt wurdt. De kalk fan de skulpepaden dy't de no lizze, soarget foar bysûndere planten by de fytspaden del. Dy profitearje fan in kalkrike omjouwing.