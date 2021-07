Opbou PC úteinset: "Der kin no eins net safolle mear misgean"

"Wy binne bliid dat wy wer safier binne dat de tribune stiet. Der kin no eins net safolle mear misgean", seit PC-foarsitter Ids Hellinga. De oankundiging fan nije coronamaatregels hat neffens him net foar in soad ûnwissichheid soarge. "As jo dit in bytsje folgje, lei dit ek wol in bytsje yn de lijn der ferwachting", seit Hellinga. "Op it stuit meitsje ik my mear soargen oer it waar as om de coronamaatregels."

De fergunning foar de PC is lykwols noch net rûn. "Dat hawwe wy oare jierren ek", seit Hellinga. "Der binne altiten wol wat lytsichheden dy't op it lêste momint oanpast wurde moatte. Ferline wike binne de lêste wizigingen dêryn oanbrocht"

Oars as oars

Neffens de foarsitter bliuwt it wol spannend oft elkenien meidwaan kin. "Dêr sit foar ús noch wol wat spanning. Sil it sa wêze dat alle keatsers keatse kinne? De ôfrûne wike hiene wy te krijen mei in tal keatsers dy't fanwegen coronamaatregels net keatse koene. "

Wat dit jier boppedat oars as oars is, is dat besikers allinnich nei binnen kinne mei in QR-kode. "Jo moatte echt in QR-kode hawwe, op de telefoan as op in stik papier."

Reinbôgeflagge

Op it Tsjûkelân stiet dit jier ek in reinbôgeflagge, dêr't ek de Fryske pompeblêden yn sitte. Hellinga:"Wy hiene dochs it gefoel mei-inoar dat wy der in lyts statement oer meitsje moatte."