Suvelfabryk Dronryp ferdwynt in healjier earder: oername slagget noch net

Mei de sluting komt in ein oan in lange skiednis, fertelt foarsitter Peter Tanghe fan it doarpsbelang. "Yn 1891 binne der 54 leden melkfeehâlders mei de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek De Volharding begûn. 130 jier letter stiet it ikoan foar it doarp der noch, mar it hâldt op. Yn it ferline hat Dronryp dochs ien fan de grutste, modernste en meast automatisearre tsiisfabriken fan West-Europa hân. Uteinlik is it opgien yn gruttere konserns en einige yn FrieslandCampina."

Nij plak foar meiwurkers

Ynkoarten sil it sluten dochs barre, is no bekend. "It duorret net sa lang mear. As doarpsbelang hawwe wy in goed kontakt mei it management fan FrieslandCampina. It nijs op himsels is tryst, mar it positive is wol dat alle 51 meiwurkers in nij plak krigen hawwe. Mei in goed sosjaal plan is dat dochs te priizgjen."

It fabryksterrein

Doarpsbelang hâldt no yn de gaten wat der mei it fabryksterrein barre sil. "Dat is foar ús in hiel wichtige fraach. It management hat tasein dat der mei it each op feiligens en ferantwurdlikens in goed ein oan breide wurde moat. De bedoeling wie eins dat it oernaam wurde soe. Mar nei alle gedachten slagget dat net. Dan moatte de masinen der út en moat it as fêstgoed ferkocht wurde. Salang't dat net bart, wolle wy graach witte wat dermei bart."