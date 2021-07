Mobile pompen moatte Fryslân drûch hâlde

Op de measte plakken sakket it wetter wol. "Wy hawwe wol legere wetterstannen as flak nei de bui fan sneon. Mar wêr't no opnij reinwetter falt, reitsje je fuortendaalks wer efterop. Dat is ôfrûne nacht bard yn it noardeasten, by De Westereen en Twizel. Wy dogge ús bêst om mei ekstra pompen it wetter fuort te krijen. Mar salang't der buien binne, duorret dat langer."

Buien hiel lokaal

De buien binne ûnfoarspelber, seit Flikkema. "Yn 't foar witte je net wêr't de buien komme, sy binne hiel lokaal. Wêr't it wetter no sakke is, kin it mei sa'n bui sa wer heger lizze."