Simmerblog: Simmer yn Dronryp

Hoewol't Johan Dalstra in berne Huzumer is, is hy dochs mar wakker grutsk op syn hjoeddeiske wenplak Dronryp. Dalstra wie skiednisdosint en wit in soad oer de histoarje fan it plak.

Dalstra: "It is in hiel âld doarp mei wol 35 Ryksmonuminten. It is in fantastysk doarp foar de minsken dy't hjir wenje. Oan de iene kant hawwe je de Brêgebuorren by de âlde Harnzer Trekfeart, oan de oare kant hawwe je by D' Alde Wite de Tsjerkebuorren. Dy twa kearnen binnen mei-inoar ferbûn mei in skulpepaad, it Skilpaed."