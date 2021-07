Stortemelk op Flylân dweiltrochwiet: kampearders nachts opfongen

"Neffens my hawwe wy it wer aardich ûnder kontrôle, mar der wie ynienen in soad rein," seit ien fan de campingwachters op Stortemelk midden yn 'e nacht. "Ik kom in soad minsken tsjin dy't dit gewoan net ferwachte hawwe. Der is folle fochtigens yn de tinten. Wy binne no mei syn allen oan it sjen hoe't wy dit oplosse kinne."

Oerpleatse

De camping besiket earst de gasten yn tinthúskes te krijen. "As dat net genôch is dan stelle wy ús rekreaasjegebou De Bolder iepen. Wy hawwe genôch romte."

"Het is wel heel bizar dit, ik heb dit nog nooit meegemaakt," seit in man op de camping. "We hadden wel alles omhoog geplaatst. Maar uiteindelijk toch natte enkels. Ik dacht eerst: het waait wel over, een kort buitje kunnen we wel hebben op deze zandgrond. Maar het was toch wat erger," seit syn meikampearder.