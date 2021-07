Fjouwer fragen oan Tûmba: is faksinaasje-ûnderskied ek diskriminaasje?

Fynt de wet it diskriminaasje?

"Het is volgens de wet geen discriminatie. Die biedt geen grond waarbij discriminatie verboden is. Wij krijgen hier wel meldingen over. Vorig jaar al, vooral met de komst van de mondkapjes. Sommige chronisch zieke mensen kunnen geen mondkapjes dragen en werden daardoor buitengesloten. Kinderen met een verstandelijke beperking waren in de eerste lockdown van de wereld afgesloten. Mensen voelen zich dus wel anders behandeld."

Krijt Tûmba meldingen oer 'faksinaasjediskriminaasje'?

"Zeker. Net voor de vakantie meldde zich bijvoorbeeld een vrouw. Zij zei: ik zeg niet dat ik zeker geen vaccinatie wil, alleen ik wil het alleen nu nog niet. En ik wil niet dat geregistreerd wordt wat er met mijn lichaam gebeurt. Ik heb nu geen andere keus. Je wordt bijna gedwongen: als je een normaal leven wilt leiden, dan zou je al zo'n bewijs moeten laten zien. Dat voelt niet goed, zei ze."

Is ûnderskied wol rjochtfeardich?

"Het is misschien discriminatie, maar het is niet beschermd. Het is wel het maken van onderscheid op grond van iets, alleen die grond is in de wet niet beschermd. Dan is de vraag: is dat gerechtvaardigd? Daar verschillen de meningen over. Onze overheid vindt het wel gerechtvaardigd, maar er zijn ook mensen die dat niet vinden. Ik heb hier zelf absoluut geen mening over. Ik oordeel niet of het een geoorloofd onderscheid is."

Moatte minsken it melde as sy harren beneidiele fiele?

"Ik vind zeker dat mensen het zouden moeten melden als ze het ervaren. Wij zijn ook een instantie die de cijfers rapporteert aan Den Haag en naar het Europese instituut voor de mensenrechten. In ons registratiesysteem hebben we nu ook een code voor corona-gerelateerde meldingen. Zo kunnen we kijken wat dit met mensen en hun gevoel van gelijke behandeling doet."