Epke Zonderland feestlik huldige nei beëiniging karriêre

Epke hat no tiid foar syn frou en bern. "Niks moatte, lekker genietsje fan it gesin. Dêr haw ik nei útsjoen." Hy hat twa jonge bern. Dat er der net altyd by wêze koe, knaagde oan him, fertelt er. "Hearlik dat dat no wol kin. Datst dysels efkes oan de kant sette kinst."

Hy wol no safolle mooglik wurkje oan syn fitheid, want dat wie er de lêste tiid net. "It is no saak om wer fit te wurden. Ik haw moannenlang net lekker yn myn fel sitten."