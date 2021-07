Dykgraaf: Sokke grutte oerlêst kin wetterskip net foarkomme

Dykgraaf Luzette Kroon sjocht de situaasje fan no as in warskôging foar de oerheden.

It wetter sakket al wer. It sil nei alle gedachten ien of twa dagen duorje foardat alles wer normaal is, seit dykgraaf Luzettte Kroon. It wetterskip kin grutte wetteroerlêst lykas no net foarkomme, seit se der tagelyk ek by. Jo witte nea wêr't de buien falle en dus is yn 't foar it wetterpeil ferleegje net mooglik. En boppedat, yn drûge tiden moat der genôch wetter beskikber wêze foar boeren en toerisme.

Kroon hat noch wol in advys: wat de ynrjochting fan Nederlân oanbelanget moat goed sjoen wurde nei hoe't we omgean mei protten wetter. Sa moate huzen net op leech lizzende grûnen boud wurde en moatte der genôch wetteropslachkapasiteit wêze.