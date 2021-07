Karmelkleaster nimt ôfskied mei blommen

De 89-jierrige Sedie Boonstra fersoarget de blommen al fan dat it kleaster yn 1993 oernaam is. Se fynt it prachtich om te dwaan en soe der net samar mei ophâlde: "Gelokkich hoech ik sels net te beslissen om op te hâlden."

No't it kleaster in wensoarchsintrum wurdt, binne de blomstikken net mear nedich. Neist de blommen hat frou Boonstra mei in groepke froulju eartiids ek gerdinen foar it kleaster makke. Se hat moaie oantinkens oan it wurk mei de oare froulju, mar ek oan de tentoanstellingen en it tal minsken dat delkaam yn it kleaster.