UNESCO Wrâlderfgoedstatus foar Koloniën van Weldadigheid mei it Fryske Oostvierdeparten

Under Willemsoord foel ek Westvierdeparten yn Weststellingwerf, dat yn it ferlingde fan Oostvierdeparten leit. Westvierdeparten is dus gjin Wrâlderfgoed, mar Oostvierdeparten wol.

Foar de gemeente Weststellingwerf wie it nijs dat Westvierdeparten der net by hearre soe in pear jier lyn in tebeksetter. Dochs hoopje de bestjoerders dat de status ek op Westvierdeparten ôfstrielet. Alle sân koloanjes - Wrâlderfgoed of net - lûke yn elts gefal mei-inoar op.