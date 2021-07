Jonge see-earnen yn de Alde Feanen binne al hast folgroeid

"Se binne no hast wol folgroeid", fertelt Veenstra, dy't de rôffûgels de ôfrûne moannen yntinsyf folge hat. "Se hawwe no wol in spanwijdte fan 2,20 meter en sille sa'n fjouwer kilo wêze. As se neist de âlden fleane, binne dy noch krekt in bytsje grutter."

Kamera livestream ûnderskiten

It briedproses wie de ôfrûne moannen te folgjen op in livestream op de webside fan It Fryske Gea. De kamera dy't op it nêst rjochte stiet, is yntusken offline helle. "Se hawwe de kamera derûnder skiten", leit Veenstra út. "Wy koene de lêste wiken mar in hiel lyts stikje sjen op byld. De kamera hie eins in lyts stikje heger moatten."

Takomst

De kommende moannen bliuwe de jonge see-earnen nei alle gedachten noch yn 'e buert fan 'e âlden yn de Alde Feanen. Oft se dêrnei ek noch yn it gebiet bliuwe, is ôfwachtsjen. "As der mar genôch fretten is, dan bliuwe se earst faak wol. En dat is der op dit stuit mear as genôch hjir yn de Alde Feanen."