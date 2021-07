Simmerblog: Simmer yn Grou

Bauke Hooghiemster fertelt oer de skiednis fan Grou. Twa saken springe der dan út: de Halbertsma's en de Sint Piter-tsjerke. De âlde tsjerke waard boud yn de trettjinde iuw. "Hy stiet der no oars by as eartiids, letter is de toer der ek by kaam", seit Hooghiemster. "It is in prachtich kultureel monumint foar Grou."

Hjoed-de-dei wurdt hjir net allinnich troud of wurde der begraffenissen holden, mar der binne ek lêzingen en muzyk. "Ast Grou ynkomst, oer it wetter, mei de dyk of mei de trein, do sjochst altiten dy Sint Piter-tsjerke."