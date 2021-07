Bouwmeester klimt yn olympysk klassemint mei twadde plak op dei twa

Bouwmeester wie min fan start gien yn Tokio. Yn de earste wedstriden waard se 14de en 21ste. Der binne yn totaal tsien races yn Tokio, en in medal race.

Yn it klassemint stie se nei de earste dei op it achttjinde plak. No stiet se fyfde. It resultaat fan de minste wedstriid wurdt fuortstreke.