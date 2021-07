Zonderland krijt 'waarm ôfskied' op olympysk festival yn Scheveningen

Dêr sjocht Zonderland syn famylje en freonen wer. Neffens sportkoepel NOC*NSF krijt de olympysk kampioen fan 2012 boppedat in 'warom welkom en een waardig afscheid'.

Zonderland makke sneon bekend dat er ophâldt mei turnjen op it heechste nivo. Hy wie tefreden mei syn rekstôkoefening yn de kwalifikaasjes, mar dy wie net goed genôch om de finale te heljen. Hy lit it WK yn oktober, dat ek yn Japan is, sjitte.

Moaier wurdt it net

"It is goed sa", sei Zonderland nei't er bekend makke dat er ophâldt. "Ik wit net oft it moaier wurdt as dit. Ik tink it net."

Zonderland syn lichem wurket hieltyd minder mei. Hy kin dêrtroch net mear itselde nivo helje as yn syn topjierren. Hy hie al moannen lêst fan ferskate klachten, yn oanrin nei de Spelen yn Tokio.

Yn 2012 wûn de Fries olympysk goud yn Londen. Dêrnjonken waard er trije kear wrâldkampioen.