Wetterskip: It kin dagen duorje oant situaasje mei it wetter wer gewoan is

Foar moandeitemiddei hat it KNMI opnij koade giel ôfjûn fanwege reinwetter. "Bij de buien kan kan er plaatselijk in korte tijd veel neerslag vallen en is ook hagel niet uitgesloten", meldt it waarynstitút.

"We zien de laatste tijd steeds vaker dergelijke explosieve, lokale regenval", seit dykgraaf Luzette Kroon. "Het is zaak om bewust naar oplossingen te zoeken voor deze enorme toevoer van water die dan ontstaat. Wij zijn als Wetterskip daar volop mee bezig."

Wetteroerlêst benammen yn de Wâlden

Benammen yn it noardeasten fan de provinsje gong it hurd mei de rein. De Westereen melde sneintemoarn 104,7 milimeter oan reinwetter. Dêr moast in part fan fersoargingstehûs Sikkemahûs evakuearre wurde.

In part fan it dak fan in bedriuw yn Bûtenpost wie ynstoart. De rein bleau op it dak lizzen en dat waard te swier.

Yn Burgum foel 69 milimeter, wylst gewoanwei yn de hiele moanne july 87 milimeter falt.

Oare meldingen fan oerlêst kamen út De Harkema, Surhústerfean, Bûtenpost, Koatstertille, Kollumersweach en Damwâld.

Jelle Gabe Witteveen fan de brânwacht Surhústerfean fertelt oer de skea yn de Wâlden: