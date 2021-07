GGD-direkteur Margreet de Graaf: "Fryske gearwurking yn corona-oanpak wie goed"

"Dêrnjonken wie - en is - de faksinaasjekampanje in sukses", seit De Graaf, "Al krigen we dêr wol in soad krityk op yn de media."

Laboratoariumkapasiteit

Wol jout se ta dat der ek flaters makke binne: "Meastentiids wat lytsere saken gelokkich, mar yn it begjin ha wy miskien ek wol in ferkearde kar makke yn de saneamde 'laboratoriumschaarste'. Dat gie oer it ynsetten fan ekstra laboratoariumkapasiteit."