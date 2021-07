Nyck de Vries leit op koers foar titel yn de Formule E

Sneon wie De Vries ek al twadde wurden yn Londen. Hy focht him doe werom fan it tsiende plak. No hie er in bettere kwalifikaasje, wêrtroch't er as fjirde fan start mocht. Al nei ien ronde pakte er it tredde plak ôf fan Alex Lynn, mei in knappe ynhelaksje yn in hierspjeldebocht.