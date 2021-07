Wrâlderfgoedstatus Koloniën van Weldadigheid 'kin wol tiisdei wurde'

Yn Fredriksoard wie in ploech minsken om de gearkomste fan de Unesco te folgjen. "Echt elkenien wie derfan út gongen dat it hjoed behannele wurde soe", seit direkteur Minne Wiersma fan de Maatschappij van Weldadigheid.

"We ha noch kontakt hân mei it Belgyske ministearje, dy sitte hiel ticht op it kongres. Se seinen: Minne, wat der ek gebeurt, der komt in klap op. Dus oeral stienen de sjampanjeglêzen klear. Mar we ha der alle fertrouwen yn dat it noch goedkomt."