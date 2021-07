Partoer Bergsma yn Arum te sterk foar Chris Wassenaar

Bergsma en dy hienen in knappe dei. Yn de earste omloop wûnen se sûnder al te folle problemen fan Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Laas Pieter van Straten (5-1 en 6-0).

Dêrnei wiene Tjisse Steenstra, Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar de tsjinstanners yn de twadde omloop. Dat wie in werhelling fan de finale yn Minnertsgea fan ôfrûne woansdei. Doe wûn it partoer-Steenstra noch, mar snein yn Arum rûn it dêr net. Op 5-1 en 6-2 kearde Dylan Drent de bal foar de keats, wêrmei't it finaleplak foar Bergsma en dy binnen wie.