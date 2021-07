Noardeasten fan de provinsje makket de skea op nei in moarn fol reinwetter

Yn Surhústrfean stie ytkafee It Stee blank. Eigener Alex Koenen: "Der hat wol sa'n twa meter oan wetter yn de kelders stien. De bier- en biljertkelder binne folrûn. De kuolmotoaren en bierpompen binne allegearre stikken, der is no in monteur drok dwaande om it op te lossen. It tapyt, de biljerttafel, it is allegearre wiet."

Wat de krekte skea is moat noch bliken dwaan. It kafee is nettsjinsteande de skea wol iepen.