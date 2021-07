Noardeast-Fryslân makket de skea op nei in moarn fol reinwetter

"It sintsje komt der wer wat troch yn De Westereen, it wetter is út de strjitten wei", konstatearret Jan Willem Zwart fan de brânwacht. "Mar ik haw yn it Sikkemahuis west en de skea is dêr echt gigantysk. It hat der flink ûnder wetter stien, der hat sa'n 15-20 sintimeter oan wetter yn de wenten. Dus der wurdt op in oar plak ûnderdak socht foar de bewenners."

Help fan alle kanten

Yn oare parten fan de provinsje wie der net iens in soad rein, mar benammen yn it noarden gie it mâl. Yn Koatstertille is wol 143 milimeter registrearre troch in waarnimmer. "Kelders en tunnels stiene blank, it hat in flinke wolkbrek west. Der binne diken en wiken ôfset. Trochdat der guod omheech kaam, koe it gefaarlik wêze. Ek leanbedriuwen en de gemeente hawwe holpen mei jarretanks en pompen. Dat is hiel aardich slagge."