De frije koloanje Oostvierdeparten: tenei Wrâlderfgoed?

Hjoed-de-dei sjogge de oerheden net mear wei fan de eardere koloanjes. Yn 2016 is der as oantinken in monumint by de Friesche Brug delset. En yn 2017 hawwe Weststellingwerf, Steenwijkerland en Westerveld it koloanjelânskip nominearre as Wrâlderfgoed.

Buffersône

Yn de nominaasje lizze de Vierdeparten yn de 'buffersône', oan it fuottenein fan it cultural landscape.

Yn juny hat advysorgaan ICOMOS in posityf advys jûn oer erkenning as Wrâlderfgoed. It giet dan allinne om Frederiksoord, Wilhelminaoord-Oostvierdeparten, Veenhuizen en Wortel.

Westvierdeparten gjin UNESCO-gebiet

Dat mar in part nominearre is, hat te krijen mei lettere oanpassingen yn de frije koloanjes. Fanwege dy soargen is it dossier oanpast: in part fan de koloanjes heart wol by it gehiel, mar net by de echte wrâlderfgoednominaasje.

Foar Merksplas, Ommerschans en Willemsoord (mei dus ek Westvierdeparten) jildt dat sy tefolle oantaast binne.

Hoewol't dus net beide Vierdeparten Wrâlderfgoed wurde, is ek net alle âlde bebouwing ferdwûn. Oan de Oostvierdeparten steane noch sa'n 15 'hoeven' fan eartiids en it karakteristike lânskip is noch hielyd werom te finen.