WEROMBLIK: Fryske Olympiërs op de simmerspelen, diel 1

Oar Frysk sukses yn 1996

In oare olympyske kampioen yn Atlanta wie it springhynder Jus de Pomme, út de stâl fan Wiepke van de Lageweg fan Bears. De Dútse ruter Ulrich Kirchhoff wûn mei de hynst twa gouden medaljes by it yndividueel springen en yn de wedstriid springen foar lannen. Noch gjin 14 dagen letter ferstoar Jus de Pomme lykwols oan in kolykoanfal.

Ek by de Paralympics yn Atlanta wie der in Frysk sukses: Jappie Walstra fan De Tynje wûn sulver by it hânbôgesjitten.