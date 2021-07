Koade giel foar wetteroerlêst: meardere evakuaasjes, brânwacht komt om yn de meldingen

Der binne ûnder oare meldingen út Sumar, Kollumersweach, Koatstertille, De Harkema, De Westereen, Damwâld, Surhústerfean en Bûtenpost binnenkaam.

"Wy binne yn de Wâlden opskrikt troch in hiel soad wetter. It wie echt in wolkbrek mei in hiel soad wetter," seit Jan Willem Zwart fan de Fryske brânwacht. "Strjitten stiene blank en der kamen stadichoan mear meldingen binnen. Bygelyks fan kelders dy't ûnder wetter stiene."

Evakuaasjes fersoargingstehuzen

Der kamen ek meardere meldingen fan fersoargingstehuzen binnen. Op guon plakken binne bewenners evakuerre. By it Suyderhuys yn Surhústerfean en it Sikkemahuis yn De Westereen is grutte wetteroerlêst.