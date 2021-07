Koade giel foar wetteroerlêst: camping Sumar blank, âlderein De Westereen ferdjipping omheech

Der binne ûnder oare meldingen út Sumar, Kollumersweach, Koatstertille, De Harkema, De Westereen, Damwâld, Surhústerfean en Bûtenpost binnenkaam.

Fersoargingshûs nei hegere ferdjipping evakuerre

In part fan fersoargingshûs Sikkemahuis yn De Westereen is fanwege de wetteroerlêst nei in hegere ferdjipping evakuearre, sa lit de Fryske brânwacht witte.

Koade giel

Yn it noarden fan it lân is yn de nacht fan sneon op snein in soad rein fallen. Yn Burgum foel de bygelyks 69 milimeter wetter. Gewoanwei falt der yn de hiele moanne july mar sa'n 87 milimeter.

Yn Fryslân jildt snein koade giel fanwege de tongerbuien, lokaal kin der in soad rein yn koarte tiid falle. Healwei de moarn ferlitte de buien de provinsje, mar yn de middei folgje der opnij tongerbuien.