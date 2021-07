Marit Bouwmeester giet min fan start op Olympyske Spelen: "Net myn bêste dei"

"Dit wie net myn bêste dei", sei Bouwmeester. "It leit allegearre ticht op inoar, it is 'close-racing'. Mar ik haw twa kostbere flaters makke en dat hat in soad punten koste."

Omstannichheden

Bouwmeester konkludearre dat se net goed genôch omgie mei de omstannichheden. "Fan 'e moarn by de earste race stie der net in soad wyn en doe wie ik te ûngeduldich. Yn de twadde race woe ik dat better dwaan, mar doe stie der in soad wyn en wie ik te geduldich. Ik hie der mear fan meitsje kinnen."

De Friezinne ferwachtet wol dat der troch de wikseljende omstannichheden ek oaren yn de problemen komme sille, mar se woe benammen nei harsels sjen. "Ik kin better sels legere punten farre. Dêr sil ik de kommende dagen alles oan dwaan."

Oansluting

De 33-jierrige Bouwmeester, op de Spelen fan 2012 fan Londen al goed foar sulver, ferlear nei de start fan de earste race al gau de oansluting mei de fluchste boaten. Yn it wetter by it eilân Enoshima koe se har efterstân net mear goedmeitsje en kaam se net fierder as it 21e plak.

Yn de twadde race, dy't efkes útsteld waard fanwege te min wyn, waard se wol wat better. Bouwmeester begûn lykwols wer net goed, mar mei in opmars kaam se noch oant it fjirtjinde plak.