Reserve Marrit Steenbergen mei estafetteploech wer fjirde op Olympyske Spelen

By de Spelen fan Rio 2016 einige Steenbergen mei de estafetteploech ek al op it fjirde plak. Doe kaam de Friezinne wol yn aksje yn de finale. Kromowidjojo en Heemskerk pakten mei de estafetteploech earder olympysk goud (Peking 2008) en sulver (Londen 2012) op de 4x100 frij.

Yn de searjes, wêryn't Nederlân twadde waard, stie Steenbergen wol oan de start. Mei 54,32 oer har 100 meter wie se doe flugger as Busch. Ek yn de finale op snein kaam Busch net oan dy tiid. De ferfangster fan Steenbergen, Toussaint, wie mei 54,14 yn de finale wol rapper.

Australië ferovere yn Tokio it goud yn in wrâldrekôr: 3.29,69. It sulver gie nei Kanada en it brûns nei de Feriene Steaten.