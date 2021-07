Ferlizzer fan grinzen en in foarbyld foar de mienskip: Epke Zonderland hâldt der nei 20 jier mei op

"Mear siet der net yn. Hy hat it maksimale derút helle," ferwiist broer Herre Zonderland nei de allerlêste oefening fan Epke Zonderland. Sneon kaam der in ein oan in lange en foaral hiel suksesfolle karriêre. "En dan is it ek it momint om werom te sjen." Dat der nochal wat is om op werom te sjen, wit ek Herre: "Tweintich jier hast, potferdikke! Hy hat wol wat delsetten."