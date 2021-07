Jan Teade Nauta is de sterkste fierljepper yn Drylts

Sytse Bokma helle mei 19,45 meter de twadde ôfstân. Nard Brandsma, dy't ferline wike yn Burgum noch wûn, waard mei 18.49 tredde.

By de froulju wie de winst foar Snitser Maureen Poiesz, sy helle 14,44 meter. Mei 14,13 meter waard Pytrix Westra krekt twadde. Nûmer trije Femke Rispens sprong 14,10 meter. Hanneke Westert sprong it fierst by de famkes: sy ljepte 14,77 meter.

Ien persoanlik rekôr

Minne Smit pakte de winst by de junioaren. Syn 18,33 meter wie krekt genôch om Rutger Haanstra (18.22) te ferslaan.

Douwe Abma die it it bêst by de jonges: hy sprong 16,84 meter. It ienige persoanlike rekôr fan de jûn wie foar Auke Jan Jilderda, dy't mei 16,39 meter twadde waard by de jonges.