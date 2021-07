OERSJOCH: Hoe let moat de wekker om de Fryske olympiërs te sjen?

Marrit Steenbergen yn de finale 4x100 meter estafette

Medaljekânsen foar de Nederlânske swimmers op de 4x100 meter estafette. De ploech, mei Friezinne Marrit Steenbergen, stiet om 4:45 oere yn de finale. Yn de heats swom Steenbergen tegearre mei Kim Busch, Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk nei 3.33,51. Allinnich Australië sette yn de heats in rappere tiid del (3.31,73). As Nederlân syn nivo hellet, sit der miskien wol in medalje yn.

By it lêste WK, yn 2019, waard de ploech fjirde. Yn maaie fan dit jier waard Nederlân op it EK twadde efter Grut-Brittannië. Njonken Nederlân steane Denemarken, de Feriene Steaten, Kanada, Australië, Grut-Brittannië, Sina en Sweden yn de finale.