Makkum rekkenet yn finale NK Famkes ôf mei Warkum

Warkum, mei Nynke Kuipers en Gerde Lycklama à Nijeholt, rekkenen yn harren heale finale maklik ôf mei Folsgeare: 5-0/6-0. Makkum hie it in stik lestiger, mar wûn mei 5-4/6-0 fan Goaiïngea. It partoer rekke earder ek al Ilse Zwaagstra kwyt. Sy waard ferfongen troch Tirza Smink.

Yn de finale wie it faaks ienrjochtingsferkear: Warkum pakte yn it begjin fan de partij noch wol in buordsje, mar de Makkumers rûnen al gau út nei 5-1 en makken op 6-0 dien wurk.