Nyck de Vries tweede in Londen na knappe inhaalslag

De Vries pakte in de tweede bocht al een plekje toen Alexander Sims zijn wagen in de muur zette. Dat zorgde meteen ook voor een gele vlag.

Cadeautjes

Snel na het herstarten van de race ging de Uitwellingergaster Lucas Di Grassi voorbij en hij kreeg de zesde plek cadeau van Norman Nato toen hij te diep instuurde. Hij moest een aanval op nummer vijf Sérgio Sette Câmara hast bekopen met een crash, maar na een foutje van de Braziliaan schoof De Vries toch weer een plekje op.

De vijfde plek was niet genoeg voor de Fries, die na een zogenoemde attack mode de aanval opende op André Lotterer en Sébastien Buemi. Toen die laatste een instuurfout maakte, kon De Vries beide net niet voorbij. Een paar bochten later pakte hij wel de vierde plek over van Lotterer.

Jacht op het podium

Dat was nog niet genoeg voor De Vries, die met een knappe beweging binnendoor de derde plek overnam van Buemi. Met help van een fanboost haalde hij Alex Lynn bij en met nog twee minuten te gaan stak hij de Brit voorbij. Leider Jake Dennis was te ver weg om nog in te halen.

Met zijn tweede plek doet De Vries goede zaken in het klassement. Hij schuift van de tiende plek op naar nummer vier. Hij heeft nu 77 punten, vier minder dan leider Sam Bird.

De Formule E komt zondag opnieuw in actie in Londen, dan wordt de dertiende ronde van het seizoen gereden.