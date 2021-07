Nyck de Vries twadde yn Londen nei knappe ynhelslach

De Twellingeaster pakte yn de twadde bocht al in plakje doe't Alexander Sims syn wein yn de muorre sette. Dat soarge fuort ek foar in giele flagge.

Kadotsjes

Gau nei it werstarten fan de race gie de Twellingeaster Lucas Di Grassi foarby en krige it sechde plak kado fan Norman Nato doe't hy te djip ynstjoerde. Hy moast in oanfal op nûmer fiif Sérgio Sette Câmara hast bekeapje mei in crash, mar nei in flaterke fan de Braziljaan skowde De Vries dochs wer in plakje op.

It fiifde plak wie net genôch foar de Fries, dy't nei in saneamde attack mode de oanfal iepene op André Lotterer en Sébastien Buemi. Doe't dy lêste in ynstjoerflater makke koe De Vries beide krekt net foarby. In pear bochten letter pakte er wol it fjirde plak oer fan Lotterer.

Jacht op it poadium

Dat wie noch net genôch foar De Vries, dy't mei in knappe beweging binnentroch it tredde plak oernaam fan Buemi. Mei help fan in fanboost helle hy Alex Lynn by en mei noch twa minúten te gean stuts er de Brit foarby. Lieder Jake Dennis wie te fier fuort om noch yn te heljen.

Mei syn twadde plak docht De Vries goeie saken yn it klassemint. Hy skoot op fan it tsiende plak nei nûmer fjouwer. Hy hat no 77 punten, fjouwer minder as lieder Sam Bird.

De Formule E komt snein opnij yn aksje yn Londen, dan wurdt de trettjinde ronde fan it seizoen riden.