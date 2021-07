Cambuur ferliest foar it earst yn de tarieding op it nije seizoen

Maulun benut strafskop

Fuort nei it skoft ûntsnapte Cambuur oan in gruttere efterstân doe't in skot fan Pelle Clement fia beide peallen wer werom it fjild yn stuitere. Nei in lyts oere like Cambuur op likense hichte te kommen, mar foarôfgeand oan de kopgoal fan Erik Schouten stie Sam Hendriks bûtenspul.

Mar de lykmakker kaam der wol: Thomas van den Belt helle Mitchel Paulissen ûnderút en skiedsrjochter Van der Laan joech in penalty. Robin Maulun skeat feilleas binnen: 1-1.

Prachtige goal PEC

Cambuur like dêrnei it better fan it spul te hawwen, mar it wie PEC dat de lieding naam. Eliano Reijnders krige te folle romte fan de Cambuur ferdigening en skeat de bal prachtich binnen: 2-1. Dêrnei wienen der gjin grutte kânsen mear en sa rint Cambuur tsjin syn earste ferlies yn de tarieding oan.